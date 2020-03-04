ترامب يعلن فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ"الثلاثاء الكبير"

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ فوزه بجميع السباقات التمهيدية للحزب الجمهوري ضمن ما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير"، في نتيجة غير مفاجئة، حيث أنه يخوض ​الانتخابات​ بدون منافسة تقريبا.

وشكر ترامب في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ولايات فيرومونت ونورث كارولينا و​ألاباما​ و​أوكلاهوما​ وماساتشوستس وتينيسي ومين.

وفي بعض الولايات مثل ​فرجينيا​، ألغى الحزب الانتخابات التمهيدية، وسط وضوح الرؤية بفوز ترامب، حيث لا يواجه منافسين جديين في الانتخابات التمهيدية.