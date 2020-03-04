أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوزه بجميع السباقات التمهيدية للحزب الجمهوري ضمن ما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير"، في نتيجة غير مفاجئة، حيث أنه يخوض الانتخابات بدون منافسة تقريبا.
وشكر ترامب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولايات فيرومونت ونورث كارولينا وألاباما وأوكلاهوما وماساتشوستس وتينيسي ومين.
وفي بعض الولايات مثل فرجينيا، ألغى الحزب الانتخابات التمهيدية، وسط وضوح الرؤية بفوز ترامب، حيث لا يواجه منافسين جديين في الانتخابات التمهيدية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ"الثلاثاء الكبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.