بيرني ساندرز يفوز بولاية يوتا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي

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واشنطن: أظهر استطلاعات وسائل الإعلام الأميركية الاربعاء فوز السناتور المستقل بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية يوتا. وكان السناتور "الاشتراكي" قد فاز في فيرمونت وكولورادو في انتخابات الثلاثاء الكبير التي تشمل 14 ولاية. وقد فاز منافسه نائب الرئيس السابق جو بايدن في سبع ولايات، ولا تزال نتائج أربع ولايات مرتقبة.



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