بايدن يفوز بانتخابات الحزب الديموقراطي في ولاية ماساتشوستس

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واشنطن: أظهرت استطلاعات الشبكات التلفزيونية الأربعاء أن جو بايدن فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية ماساتشوستس في يوم "الثلاثاء الكبير" ملحقا الهزيمة بمنافسته السناتور اليزابيث وارن في مسقط رأسها. ويبلغ عدد المندوبين في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة 91 مندوبا سيشاركون في مؤتمر الحزب الديموقراطي الذي سيعقد في يوليو لاختيار مرشح لمواجهة الرئيس دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر. ويعد هذا فوزا قويا لبايدن الذي أعاد الزخم إلى حملته بعد بداية متعثرة.



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