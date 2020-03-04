استطلاعات: بايدن فاز في ولاية مينيسوتا وأركنسو

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واشنطن: أفادت استطلاعات شبكات تلفزيونية أميركية بأن جو بايدن فاز بولاية مينيسوتا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، متابعا عرضه القوي في يوم الثلاثاء الكبير ومنزلا الهزيمة ببيرني ساندرز في ثاني ولاية فاز فيها اليسار عام 2016.

لهذه الولاية في الغرب الاوسط 75 مندوبا، وهي الانتصار السابع لنائب الرئيس السابق في السباق الديموقراطي لاختيار مرشح ينافس الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

تمكن ساندرز من الفوز بثالث ولاية في هذا اليوم الطويل في يوتاه في الغرب الاميركي. ويتمحور الصراع الديموقراطي الثلاثاء على اصوات 1,357 مندوبا، أي ثلث العدد الاجمالي على المستوى الوطني.

كما أفادت استطلاعات شبكات تلفزيونية أميركية بفوز جو بايدن بولاية اركنسو في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، مواصلا تحقيق نتائج قوية في انتخابات الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح رئاسي ديموقراطي.

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وفاز بايدن حتى الآن بست ولايات مقابل ولايتين لمنافسه السيناتور اليساري بيرني ساندرزالذي فاز في فيرمونت وكولورادو. وتشمل انتخابات الثلاثاء الكبير 14 ولاية.

ولأركنسو 31 مندوبا، وهي الولاية الجنوبية الأخيرة التي يحرزها بايدن، نائب الرئيس السابق والسياسي الوسطي الذي يسعى الى لمنافسة الرئيس دونالد ترمب.

وأظهرت استطلاعات الخروج دعما قويا لبايدن في أوساط الاميركيين السود، وهو الذي تولى منصب نائب الرئيس خلال ولايتي باراك اوباما الرئاسيتين. ويتمحور الصراع الديموقراطي الثلاثاء على اصوات 1,357 مندوبا، اي ثلث العدد الاجمالي على المستوى الوطني.