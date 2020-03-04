واشنطن: توقعت استطلاعات شبكات تلفزيونية أميركية فوز اليساري بيرني ساندرز بولاية كولورادو في انتخابات الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح رئاسي ديموقراطي.
وترسل الولاية الغربية 67 مندوبًا الى مؤتمر الحزب الديموقراطي الذي سيعقد في يوليو المقبل لاختيار منافس للرئيس دونالد ترمب، وهو الفوز الثاني لساندرز بعد ولاية فيرمونت مسقط رأسه.
وفاز جو بايدن منافس ساندرز الرئيي بخمس ولايات حتى الآن من أصل 14 ولاية جرت فيها انتخابات الثلاثاء الكبير غالبيتها في الجنوب الاميركي، حيث أظهر نائب الرئيس السابق شعبيته وسط الاميركيين السود.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاعات تتوقع فوز ساندرز بولاية كولورادو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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