شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يساهم فى زيادة فرص التصنيع المحلى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محمود، الباحث فى كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ضرورة تشكيل مجلس طوارئ دولى هدفه مكافحة آثار فيروس كورونا الاقتصادية والصحية ومساعدة الدول النامية على مواجهة خطر المرض، موضحًا أن على رأس قائمة المتضررين من انتشار هذا الفيروس، دول الخليج العربى، حيث إن البترول الخليجى يستورد منه الصينيون كميات كبيرة، بالشكل الذى يجعل انخفاض الطلب على البترول من قبل الصينيين يساهم فى تقليل سعره عالمياً مما يعنى ارتفاع عجز الموازنة فى بعض دول الخليج أو الدول التى تعتمد على إيرادات النفط كجزء كبير فى إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الباحث فى كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن انتشار المرض فى بعض الدول يلزم الدول على ضخ استثمارات ومخصصات مالية فى القطاع الصحى لمواجهة المرض مما يزيد من فرص عجز الموازنة خاصة فى الدول النامية ،كما ستتأثر بعض المؤسسات التجارية مثل دور العرض والفنادق، وسيتم النظر فى تنظيم المؤتمرات الدولية والأحداث الدولية الاقتصادية و السياسية والرياضية، متابعًا: من الممكن القول إنه إذا استمرت الأمور بالمسار نفسه بخصوص انتشار الفيروس، فمن الممكن جدًا إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 وهو الحدث الرياضى الأبرز فى العالم وله مردود اقتصادى كبير .

وأشار إلى أن استثمارات الشركات الصينية المتزايد حول العالم خاصة فى الدول النامية، حيث تساهم الصين فى عدد من مشاريع البنية التحتية أخرى الحاضر مجمعات صناعية فى المملكة العربية السعودية وسلطنة عٌمان والسودان والمغرب، موضحًا أنه من الممكن أن تشمل الأزمة فرصة لوضع حلول للتصنيع المحلى لبعض المنتجات حتى وأن كانت بسيطة، لذلك فإن زيادة الإنتاج الصناعى والتصدير هو الخيار الأفضل لضمان حماية اقتصاد أى دولة من التقلبات العالمية وعدم الاعتماد على تصدير المواد الأولية أو الاعتماد على السياحية فقط.