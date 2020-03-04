بايدن: سنهزم ترامب في الانتخابات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن حملته ستهزم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات العامة المقبلة، بعد أن أظهرت استطلاعات لوسائل إعلام محلية فوزه في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأضاف بايدن خلال تجمع في لوس أنجلوس: "إنها ليلة طيبة ويبدو أنها تتجه إلى الأفضل".