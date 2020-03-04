محمد اسماعيل - القاهرة - الطور - (أ ش أ): التقي محافظ جنوب سيناء خالد فودة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، المهندس شريف الغمراوي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية "حماية" لإدارة المخلفات الصلبة بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء؛ لبحث التنسيق مع الجهاز التنفيذي في مجال حماية البيئة. واستعرض الغمراوي أوجه مشاركة الجمعية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي فيما يخص الحفاظ على البيئة بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء كمشاركة مجتمعية في إطار الدور الإيجابي للمجتمع المدني، مثمنا دور المحافظ في إصدار قرار بتعميم الأكياس الورقية، طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تعميم مبادرة منع استخدام الأكياس البلاستيكية بكل المحلات التجارية وكل المنشآت والفنادق، واستبدالها بالأكياس الورقية والقطنية القابلة للتحلل للحفاظ على صحة المواطنين. يشار إلى أن الجمعية تدير 8 مشروعات أبرزهم مشروع نظافة نويبع وإدارة مخلفاتها ومشروع نظافة دهب ومستشفى طابا ودهب ومشروع حماية الساحل.

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس جمعية "حماية" لتنسيق أوجه التعاون في حماية البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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