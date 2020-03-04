حدث ليلاً: "بيان بالفيديو".. آخر تطورات كورونا في مصر وحقيقة إخلاء المدارس من الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

أزمة سد النهضة: أمريكا تشيد بمصر وتتبادل الانتقادات مع إثيوبيا

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية عن خيبة أملها بسبب تخلف إثيوبيا عن المشاركة في الاجتماعات الأخيرة حول سد النهضة والتي كان مقررا فيه التوقيع على اتفاق حول ملء وتشغل السد، في وقت انتقدت فيه أديس أبابا الموقف الأمريكي.

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"بيان بالفيديو".. وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات كورونا في مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء تحاليل لـ 1832 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتي الثلاثاء، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، باستثناء حالتي الشخصين الأجنبيين وتم الإعلان عنهما مسبقًا.

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وزير التعليم يكشف حقيقة إخلاء المدارس من الطلاب بعد 3 أيام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا صحة لإلغاء الدراسة يوم 7 مارس بسبب فيروس كورونا، كما أشيع على السوشيال ميديا.

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شائعات كورونا| صورة وزيرة الصحة المنتشرة: قديمة وتخص مسؤولا فيتناميا

تتصاعد يوما تلو الآخر أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، الذي يتمدد شرقًا وغربًا في مختلف دول العالم مُخلفًا ورائه موجة من الخوف وانتشار الشائعات.

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من "خالدة".. ماذا يحدث في أكبر حجر صحي بمصر؟ (صور)

كشفت 3 مصادر، أحدها طبي، تفاصيل ما يحدث داخل الحجر الصحي بحقول شركة خالدة للبترول، والتي تبعد نحو 600 كم عن القاهرة.

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الحكومة تنفي الاشتباه بحالات "كورونا" على متن سفينة بقناة السويس

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الاشتباه بحالات مصابة بفيروس كورونا على متن إحدى السفن المارة بقناة السويس.

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الصين تسجل 38 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا و119 إصابة

سجلت الصين 38 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2981 .

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كوريا الجنوبية تسجل 4 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى 5328

سجلت كوريا الجنوبية4 حالات وفاة بفيروسكورونا خلالا الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة.

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ترامب يعلن فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ "الثلاثاء الكبير"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فوزه بجميع السباقات التمهيدية للحزب الجمهوري، ضمن ما يعرف بـ "الثلاثاء الكبير"، في نتيجة غير مفاجئة، حيث أنه يخوض الانتخابات بدون منافسة تقريبا.

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استطلاعات: بايدن يفوز في 7 ولايات وساندرز في 3 ولايات بانتخابات "الثلاثاء الكبير"

فاز جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق حتى الآن في 7 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي، مقابل فوز منافسه السيناتور بيرني ساندرز في 3 ولايات، حسب استطلاعات لوسائل إعلام أمريكية.

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