محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط سائق حال تواجده بساحة انتظار السيارات بأحد مباني الركاب بميناء القاهرة الجوي، وبحوزته أربعة حقائب سفر بداخلهم كمية من المنشطات (مستحضرات طبية - عسل - شيكولاته) مجهولة المصدر.

وأقر المتهم بقيامه بتجميع المضبوطات المُشار إليها من الأسواق المحلية؛ بغرض الترويج لها بين المودعين والمستقبلين والركاب المُغادرين خارج البلاد، بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سائق بحوزته منشطات مجهولة المصدر بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.