شركة"مياه القاهرة": اليوم قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (ميدان الإسماعيلية - ميدان سفير - ميدان تريومف - شارع عثمان بن عفان مع العروبة - الـ7 عمارات - مستشفى الجلاء - مستشفى الطيران - شارع عمر بن الخطاب - أرض الجولف - مساكن ألماظة).

وأضافت الشركة في بيان لها، ان قطع الخدمة سيكون لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الـ 8 مساء اليوم الأربعاء 4 / 3/2020 وحتى الساعة الـ4 فجر الخميس 5/3/2020.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بتلك المناطق وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.