حالة الطقس: أجواء مستقرة ودافئة وتوالي الحرارة الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويكون الطقس غالبا صافيا، ومعتدلا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وخلال ساعات الليل تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما في يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء غير مستقرة يصحبها تساقطا للأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

بينما في يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو غائم جزئي وبارد نسبي إلى بارد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول لاحقا إلى رياح شمالية غربية.

وتوالي الحرارة الارتفاع من جديد في يوم الأحد، وتسود أجواء مستقرة تماما ودافئة إلى شديدة الدفء في مختلف المناطق وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية في وقت لاحق. ومن المتوقع أن تكسر الحرارة في القدس وكافة المناطق الجبلية حاجز 20 مئوية.