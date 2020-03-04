شكرا لقرائتكم الثلاثاء الكبير.. بايدن يفوز بـ7 ولايات وساندرز بـ3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقعت شبكات تلفزيونية أميركية فوز نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، بولايات تينيسي وأوكلاهوما وآركنسا وماساتشوستس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي، وهو ما رجحته وسائل إعلام أميركية، ما يرفع عدد انتصاراته إلى 7 ولايات في يوم الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح ديمقراطي لمنافسة الرئيس، دونالد ترمب.

ساندرز (أسوشييتد برس)

ورجحت الانتخابات التمهيدية فوز بايدن فاز بولاية فيرجينيا، فيما توقعت الاستطلاعات فوز اليساري بيرني ساندرز بولايات كولورادو ويوتا وكاليفورنيا وهو الفوز الرابع له بعد ولاية فيرمونت مسقط رأسه.

وبينت الاستطلاعات أن بايدن فاز بأصوات 99 من المندوبين وفق نتائج جزئية، مقابل 49 لساندرز.

وذكرت مصادر "العربية" أن المرشح مايكل بلومبيرغ سيعيد تقييم حملته الانتخابية غدا.

وترسل الولايتان 64 و37 مندوباً إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي تباعاً. وتشكل هذه الانتصارات بداية قوية لبايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الوسطي في معركته ضد اليساري بيرني ساندرز.

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ولآركنسو 31 مندوباً، وهي الولاية الجنوبية الأخيرة التي يحرزها بايدن. وأظهرت استطلاعات الخروج دعماً قوياً لبايدن في أوساط الأميركيين السود، وهو الذي تولى منصب نائب الرئيس خلال ولايتي باراك أوباما الرئاسيتين.

فمعظم انتصارات بايدن سجلت في ولايات جنوبية غالبية سكانها من السود، ما يدل على الدعم القوي له بين الأميركيين من أصل إفريقي، وفقاً لاستطلاعات الخروج.

إلا أن أوكلاهوما كانت الاستثناء، فهذه الولاية الوسطية يقطنها عدد كبير من السكان الأصليين مقابل أقلية من السود، وقد فاز بها ساندرز عام 2016 بفارق 10 نقاط عن هيلاري كلينتون. وحقق ساندرز انتصارات في ولاية فيرمونت، مسقط رأسه، وكولورادو.

وذكرت الانتخابات التمهيدية الأميركية أن ساندرز فاز بولاية كاليفورنيا، ومعلوم أنه هو المرشح المفضل في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الجائزة الكبرى في الثلاثاء الكبير بـ415 مندوباً، والتي ستغلق مراكز الاقتراع فيها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش الأربعاء.

ويتنافس بايدن وساندرز في الثلاثاء الكبير على أصوات 1,357 مندوباً يمثلون الولايات الـ14 في انتخابات الثلاثاء الكبير، والفائز يمهد الطريق أمامه لنيل الترشيح الرئاسي خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في تموز/يوليو المقبل لمواجهة الرئيس دونالد ترمب.