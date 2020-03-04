وزير الكهرباء: قريباً تصوير جميع العدادات بما فيها مسبوق الدفع

قال الدكتور "محمد شاكر" وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد تطبيق آلية توير عدادات الكهرباء على جميع أنواع العدادات سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع لضمان تسجيل قراءة صحيحة وضمان عدم التلاعب بها و سرقة التيار الكهربائى.

وأكد وزير "الكهرباء" إنه سيتم رصد المخالفين و خاصة من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع من خلال حمالات التفتيش على المشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 وتضم لجان متابعة من الوزارة

وأضاف أن المسؤولين عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية شهريا سيقوموا بالمرور بشكل شهرى أيضاً على المشتركين من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 9 ملايين عداد.