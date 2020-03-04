الشرق الأوسط: دياب يعلن قراره بشأن الديون مساء الجمعة

اشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، أبلغ وفداً من ​جمعية المصارف​ خلال اجتماع معهم مساء أمس، أنه سيواصل المشاورات مع المرجعيات السياسية بهدف تأمين مظلة داخلية جامعة للقرار النهائي الذي سيتم اعتماده للتعامل مع استحقاق شريحة السندات الدولية في 9 آذار الحالي".

وأبلغ مصدر مشارك في الاجتماعات "الشرق الأوسط»" بأن دياب يحرص على كتمان مضمون القرار، على أن يتم إعلانه وتعميمه على الدائنين مساء يوم الجمعة المقبل.

ورصد المصدر حرصاً موازياً على النأي عن المزايدات الشعبوية ومواصلة الجهود الجادة للخروج بصيغة لا تلزم ​لبنان​ بتحمل أعباء فورية بالتوازي مع ضمان عدم التعرض لشكاوى قضائية قد تلجأ إليها مؤسسات دائنة أجنبية.