آلان عون: نحن في طور دراسة ونقاش خطّة إنقاذ وبناء عليها نأخذ قراراتنا

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ أنه "لا يجوز تحميل الاختلاف بالرأي حول نقطة معيّنة أبعاداً سياسية كبيرة، خصوصاً أن ​الأزمة​ المالية موضوع جديد على ​النقاش​ بعدما عاشت الطبقة السياسية حالة رخاء واسترخاء على صعيد النظام التمويلي للدولة لم تسمح لها بالتفكير والتحضير ليوم الوقوع في الهاوية كما يحصل الآن"، لافتاً إلى أن "النقاش يتشعب اليوم وتتعدّد الآراء حول طريقة المعالجة والخروج من المأزق المالي، وهذا شيء طبيعي، لكن الأهمّ هو أن نصل في نهاية المطاف إلى تصوّر مشترك ونضع خارطة طريق لحلول واقعية وجدّية".

وفي حديث صحافي، جدد عون التأكيد على وجوب "عدم إطلاق مواقف مسبقة من أي موضوع أكان الصندوق الدولي أو غيره، ونحن اليوم في طور دراسة ونقاش خطّة إنقاذ وبناء عليها نأخذ قراراتنا"، معتبرا ان "هذه الخطّة يجب أن تتضمّن الحاجات التمويلية المطلوبة، بالإضافة إلى الأمور الأخرى؛ كإعادة هيكلة الدين، وإعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​... وغيرهما".

