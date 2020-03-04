ساندرز يفوز بولاية كولورادو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

توقعت استطلاعات شبكات تلفزيونية أميركية فوز ​بيرني ساندرز​ بولاية كولورادو في ​انتخابات​ الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح رئاسي ديمقراطي.

وترسل الولاية الغربية 67 مندوبا الى ​مؤتمر​ الحزب الديمقراطي الذي سيعقد في تموز المقبل لاختيار منافس للرئيس ​دونالد ترامب​، وهو الفوز الثاني لساندرز بعد ولاية فيرمونت مسقط رأسه.

وفاز ​جو بايدن​ منافس ساندرز الرئيسي بخمس ولايات حتى الآن من أصل 14 ولاية جرت فيها انتخابات الثلاثاء الكبير غالبيتها في ​الجنوب​ الاميركي، حيث أظهر نائب الرئيس السابق شعبيته وسط الاميركيين السود.