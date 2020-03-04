توقعت استطلاعات شبكات تلفزيونية أميركية فوز بيرني ساندرز بولاية كولورادو في انتخابات الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح رئاسي ديمقراطي.
وترسل الولاية الغربية 67 مندوبا الى مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي سيعقد في تموز المقبل لاختيار منافس للرئيس دونالد ترامب، وهو الفوز الثاني لساندرز بعد ولاية فيرمونت مسقط رأسه.
وفاز جو بايدن منافس ساندرز الرئيسي بخمس ولايات حتى الآن من أصل 14 ولاية جرت فيها انتخابات الثلاثاء الكبير غالبيتها في الجنوب الاميركي، حيث أظهر نائب الرئيس السابق شعبيته وسط الاميركيين السود.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندرز يفوز بولاية كولورادو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.