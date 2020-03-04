تسجيل 38 حالة وفاة بكورونا في الصين

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بكين: أعلنت الصين الأربعاء عن تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد الى 2,981، وفق لجنة الصحة الوطنية، اضافة الى نحو 80,200 مصاب.

وسجلت 115 اصابة جديدة في مقاطعة هوباى، مركز انتشار الفيروس، وأربع حالات فقط في أماكن أخرى من البلاد.

وأظهرت الأرقام تراجعا في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة، حيث يبدو أن تدابير الحجر الصحي القاسية التي تفرضها السلطات بدأت تؤتي ثمارها.

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ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الإصابات التي تدخل البلاد من نقاط ساخنة أخرى في العالم، اذ تم تأكيد 13 اصابة لمسافرين صينيين عائدين التقطوا الفيروس خارج البلاد.

وتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الذين يصلون الى بكين وشانغهاي ومقاطعة غوانغدونغ الجنوبية من بلدان ينتشر فيها الفيروس.

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