عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مساعدات مصرية لمواجهة كورونا في قطاع غزة

الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كتبت وسائل الاعلام الفلسطينية والمصرية، أنباء عن المساعدات المصرية والتنسيق مع حماس لمواجهة فيروس "كورونا"، مع السماح بإدخال شحنات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية، ورفع كفاءة المنشآت الطبية في غزة، وأن القاهرة ستقدّم لأهالي القطاع كافة المساعدات اللازمة في هذا الصدد.

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وقال موقع "فلسطين الآن"، أن الزيارة الحالية لوفد حماس جاءت خشية من انتقال المرض، وانتشاره في قطاع غزة في ظل تراجع الخدمات الطبية والصحية.

وفي سياق متصل، أكد الموقع أن زيارة اسماعيل عبد السلام هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى موسكو، جاءت لبحث عدد من القضايا وعلى رأسها المصالحة، وأن الزيارة تأتي بناء على مطلب من الجانب "الإسرائيلي" استناداً إلى الوساطة التي تقوم بها مصر مع الحركة.