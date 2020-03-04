وزير النقل: افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل 25 أبريل

قال المهندس "كامل الوزير" وزير النقل، إنّ الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وتابع "الوزير" خلال جولته بمترو الأنفاق : يتم حاليا إجراء اختبارات وتجارب التشغيل لـ6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، تمتد بطول 7 كم من النزهة حتى محطة عدلي منصور، لافتتاحها وتشغيلها للجمهور قبل 25 أبريل المقبل.

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وأضاف : سيتم افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل 25 أبريل ,بالتزامن مع وصول الحفار العملاق الذي يقوم بأعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث محطة مترو الزمالك

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