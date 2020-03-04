بايدن يفوز بولاية آلاباما في انتخابات الحزب الديموقراطي

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واشنطن: أفادت استطلاعات ناخبين لشبكات تلفزيونية بفوز جو بايدن بولاية آلاباما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، وهو الفوز الثالث الذي يحققه نائب الرئيس السابق في يوم الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح ديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترمب.

وهناك 52 مندوبا ديموقراطيا يمثلون هذه الولاية في عمق الجنوب الاميركي التي فازت بها هيلاري كلينتون بسهولة عام 2016، وكان متوقعا أن يحقق فيها بايدن نفس النتيجة ويهزم منافسه الرئيسي اليساري بيرني ساندرز بسهولة.

وفاز بايدن في وقت سابق بولايتي كارولاينا الشمالية وفيرجينيا، في حين فاز ساندرز بولاية فيرمونت مسقط رأسه.

وأعطت استطلاعات الشبكات التلفزيونية المرشح مايكل بلومبرغ فوزه الأول في ساموا الأميركية في جنوب المحيط الهادي التي تملك 6 مندوبين.

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وعلى الرغم من أن بايدن حقق ثلاثة انتصارات مقابل واحد لساندرز حتى الآن، الا ان العديد من الولايات التي أغلقت مراكز اقتراعها باكرا معروفة بميلها لنائب الرئيس السابق.

لكن ساندرز هو المرشح المفضل في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الجائزة الكبرى في الثلاثاء الكبير ب415 مندوبا، والتي ستغلق مراكز الاقتراع فيها عند الساعة الرابعة بتوقيت غربنتش الأربعاء.

وهو يأمل ايضا أن يقدم عرضا قويا في تكساس حيث يوجد 228 مندوبا أمامه كي يحصدهم.

