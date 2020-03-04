بنس: 13 ولاية أمريكية سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إن هناك 13 ولاية في بلاده سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف بنس في تصريحات نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها أن هناك 77 حالة إصابة بالفيروس وتسع حالات وفاة في الولايات المتحدة حتى الآن.

وقال إنه ينبغي إجراء اختبارات لـ 1.5 مليون شخص بحلول نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها احتياطي يقدر بـ 43 مليون كمامة طبية.

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وأوضح أن مجموعة العمل المعنية بمكافحة كورونا ستقدم إيجازا يوميا للشعب عن تطورات الوضع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بفحص جميع الركاب القادمين من كوريا الجنوبية وإيطاليا.

يشار إلى أن ترامب كلّف بنس الأسبوع الماضي بأن يكون مسؤولا عن ملف التعامل مع فيروس كورونا.