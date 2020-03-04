استطلاعات: بايدن يفوز في ولاية نورث كارولينا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): كشفت استطلاعات لوسائل إعلام أمريكية فوز جو بايدن نائب الرئيس السابق في ولاية نورث كارولينا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي أجريت ضمن ما يعرف بانتخابات الثلاثاء الكبير . وأفادت استطلاعات لشبكتي (سي إن إن) و(إيه بي سي نيوز) بأن بايدن فاز بأغلبية أصوات المندوبين في الولاية البالغ عددهم 110. وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

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