إسرائيل تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة، وذلك بعد الإعلان عن حال مصابة جاءت من إيطاليا في 25 فبراير الماضي.
وكان أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن وصولفريق فني من المنظمة إلى إيران لدعم جهود التعامل مع فيروس كورونا، مضيفا أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعلن عن مساعدات طبية ومالية لإيران لمكافحة فيروس كورونا.
وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى، أن 90% من المصابين بالفيروس في مدينة ووهانالصينية، و10% في 47 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن هناك جهود ناجحة من دول العالم للسيطرة على الفيروس، وعلى دول العالم اتباع ما تقدمه الصحة العالمية للسيطرة على الفيروس.
وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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