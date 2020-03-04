شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 13 وفقدان 45 جراء أمطار غزيرة بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

لقي 13 شخصا حتفهم وفُقد 45 آخرون نتيجة لهطول غزير للأمطار في منطقة بايشادا سانتيستا الساحلية بجنوب البرازيل، حسبما أفادت السلطات في ولاية ساو باولو أمس الثلاثاء.

واضطر نحو 200 شخص إلى ترك منازلهم في بلدة جواروجا، وفقا لما ذكرته هيئة الدفاع المدنية في ساو باولو في بيان، مضيفة أنه تم توفير 6ر4 طن من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك حشوات الأسّرة (المراتب) والبطانيات والأغذية والمياه النظيفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هطول الأمطار في المنطقة منذ مطلع الأسبوع، تجاوز القدر المتوقع للشهر كله في مارس.