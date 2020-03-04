شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الذرية»: إيران رفضت السماح للمفتشين بدخول منشأتين والان نبدء بالتفاصيل
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، أمس، إن إيران رفضت السماح لمفتشيها بدخول موقعين ترغب في زيارتهما في أواخر يناير الماضي.
وذكر التقرير أن الموقعين كانا بين ثلاثة مواقع أثارت الوكالة بشأنها "عددًا من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة بالنووي".
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