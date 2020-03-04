شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المصري يتابع الإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تفقد وزير الطيران المدني المصري محمد منار مساء أمس، عيادات ومكاتب الحجر الصحي بصالات ومباني مطار القاهرة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع تسلله إلى البلاد. وأفاد بيان إعلامي أصدرته وزارة الطيران المدني بأنه "في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الصحية والوقائية التي تتبعها المطارات المصرية في ضوء الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، تفقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني مكاتب الحجر الصحي بمطار القاهرة للاطلاع على إجراءات الفحص الطبي على الركاب القادمين والأساليب الوقائية المتبعة بالمطار".

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