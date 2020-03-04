شكرا لقرائتكم خبر عن أشتيه: عودة نتنياهو إلى الحكم ترفع وتيرة التوسع الاستيطاني والان نبدء بالتفاصيل
وأكد إشتية أننا «مقدمون على مرحلة فيها تحديات بارتفاع وتيرة الاستيطان والتوسع الاستيطاني وضم الأغوار، وتحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى بانتوستانات، كما سيستمر الائتلاف بقرصنة أموالنا بشكل أو بآخر».
وأكدت النتائج غير النهائية للانتخابات التي جرت في إسرائيل أمس الأول، تقدم حزب «ليكود»، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد ثالث انتخابات تشهدها البلاد في أقل من عام.
ووفقا للنتائج الصادرة بعد فرز 90% من الأصوات فإن حزب نتنياهو حصل على 36 مقعدا، مقابل 32 مقعدا لحزب «أزرق أبيض».
وتعني هذه النتائج تقدم حزب نتنياهو بهامش أكبر بكثير مما توقعه أي استطلاع للرأي تم إجراؤه قبل الانتخابات.
وتعني النتائج أيضا حصول معسكر أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، بزعامة نتنياهو، على 59 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، أي أقل بمقعدين من العدد الذي يضمن لها الانفراد بتشكيل الحكومة، بينما تشير النتائج إلى أن معسكر الوسط واليسار والأحزاب العربية حصل على 54 مقعدا.
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