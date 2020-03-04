شكرا لقرائتكم خبر عن إلهان عمر.. نموذج فاضح لتناقض الديمقراطيين والان نبدء بالتفاصيل

انتقدت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية تناقض الديمقراطيين إزاء قضية التواطؤ السياسي مع دول أخرى.

وبحسب مقال لـ «بنيامين وينغارتن»، ففي الوقت الذي حاول فيه الديمقراطيون وإعلامهم إلباس تهمة التواطؤ مع الروس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يغضون الطرف عن نائبتهم إلهان عمر المتواطئة مع النظام التركي.

وأوضح الكاتب أن عمر حضرت في 2017، حين كانت عضواً في مجلس نواب ولاية مينيسوتا، اجتماعاً مغلقاً مع أردوغان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع موضوعات تخص الصومال، الموطن الأصلي لعمر، ومسائل تخص الصوماليين في مينيسوتا.

وتابع يقول: «انتهى الاجتماع بطلب أردوغان من عمر إعلان دعمها لتركيا. وبالفعل، بعد شهر، شكرت عمر تركيا على تويتر عن المساعدة الجوية، التي وفرتها للجرحى الصوماليين، الذين سقطوا بفعل شاحنة متفجرة».

وأشار إلى أنه لا يوجد سبب يدفع عمر للاجتماع بزعيم نظام مناهض لأمريكا بشكل متزايد، متسائلا عن السلطة التي تخولها مناقشة العلاقات الصومالية- التركية أو أي مسائل مرتبطة بالعلاقات الخارجية.

ومضى يقول «قبل أشهر على الاجتماع، التقت عمر وزوجها آنذاك أحمد هرسي مع أوموت آجار، الذي كان حينها قنصلاً عاماً لتركيا في شيكاغو. وفي سبتمبر 2018 استضاف القنصل التركي عمر مرة أخرى بعد فوزها بترشيح حزبها لخوض انتخابات مجلس النواب عن دائرتها».

وبحسب الكاتب، قبل أشهر من لقائها بآجار، سافرت عمر إلى أسطنبول برفقة هيرسي لحضور مؤتمر للمدافعين عن حقوق الإنسان نظمته بلدية سيسلي في أسطنبول، حيث هاجمت حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب ضد الدول المصدرة للإرهاب.

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ولفت الكاتب إلى أن علاقة عمر بالنظام التركي توطدت بعدما أصبحت عضواً في الكونغرس، مضيفا: «في يناير 2019، ذكر مركز ديانيت في أمريكا، الذي تموله تركيا أن عدداً من أبرز أعضائه التقوا بعمر ورشيدة طاليب لتهنئتهما بمنصبهما، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين المؤسسات التركية والأمريكية في المستقبل»

ومضى يقول «نشرت صحيفة موالية لأردوغان في أبريل 2019 مقالا يطالب بتبرعات لعمر، معتبرا أن دعم حملتها بالمال سيكون طريقة مناسبة لحرمان المنظمات القوية من سلطة فرض الرقابة على الأصوات البديلة».

ولفت إلى أن عمر كانت بين نائبين ديمقراطيين اثنين فقط رفضا دعم قانون لمجلس النواب سنة 2019، الذي يعترف بالإبادة الأرمنية على يد السلطنة العثمانية.

وتابع «لتبرير ذلك، قارنت عمر بين تركيا وأمريكا قائلة إن اعترافاً حقيقياً بجرائم تاريخية يجب أن يتضمن الإبادتين البشعتين للقرن العشرين، مع مذابح جماعية سابقة مثل تجارة الرقيق العابرة للأطلنطي والإبادة لسكان أمريكا الأصليين».

وأشار إلى أنها خالفت إرادة حزبها ورفضت التصويت لصالح فرض عقوبات على تركيا بسبب توغلها في شمال سوريا ضد السوريين الأكراد، رغم دعم المجلس لتلك العقوبات بشكل كاسح.

وشدد الكاتب على أن تصرفاتها يجب أن تثير القلق، خاصة أنها تترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وتشارك في حملة بيرني ساندرز للرئاسة في مينيسوتا.

وأضاف «إذا فاز المرشح الديمقراطي بالرئاسة الأمريكية، ستجني دون شك مكافآت في السياسة الخارجية، وبطبيعة الحال أنقرة».