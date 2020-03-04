شكرا لقرائتكم خبر عن العرب يطالبون البرازيل بالالتزام بالقرارات الدولية تجاه فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أكد البرلمان العربي رفضه لقرارات وتحركات البرازيل الأخيرة، والتي من بينها فتح مكتب تجاري دبلوماسي بمدينة القدس المحتلة، وزيارة بعض أعضاء مجلس النواب البرازيلي لمستوطنة «بساغوت» الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، في شهر ديسمبر الماضي.

» شرح التحركات

والتقى رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي بمكتبه في القاهرة بالسفير أنطونيو باتريوتا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بناء على طلب السفير.

وقدم سفير البرازيل شرحا لموقف بلاده، في ضوء التحركات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها دولته تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد السفير البرازيلي على أن بلاده تربطها علاقات تاريخية مع العالم العربي، وهي من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على مستوى العالم.

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» رسالة عربية

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي لسفير البرازيل، رفضه لما قامت به جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخرا من قرارات وتحركات ومنها: فتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة، وزيارة بعض أعضاء مجلس النواب البرازيلي لمستوطنة «بساغوت» الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية في شهر ديسمبر الماضي.

وحمل رئيس البرلمان العربي، السفير البرازيلي، رسالة للمسؤولين في بلاده، تتضمن طلب مراجعة موقفهم، والعدول عن هذه القرارات والزيارات المرفوضة وغير القانونية، والمطالبة بالالتزام بالقانون الدولي، وبما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قرارات بشأن القضية الفلسطينية؛ حفاظا على العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط والمصالح المشتركة بين الدول العربية ودولة البرازيل وبين الشعبين العربي والبرازيلي.

» مستوطنات جديدة

من جانب آخر، أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، أن اعتزام إسرائيل بناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات واقعة بالأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل انتهاكا بالغا للقانون الدولي، ينبغي أن يعارضه المجتمع الدولي بطرق ملموسة. ودعا لينك في بيان صادر عنه، المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بالتصريحات المعربة عن القلق، ومراجعة القائمة الواسعة من العقوبات والتدابير المضادة لوقف هذه المسيرة نحو المزيد من الأفعال غير المشروعة.