شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يناقشون التدخلات التركية الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

يناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، خلال الدورة العادية الـ153، برئاسة سلطنة عمان، قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، من بينها اتخاذ موقف موحد من التدخلات الإيرانية في المنطقة، والانتهاكات التركية للسيادة العراقية، ومشروع جدول أعمال قمة تونس نهاية مارس الجاري.

» قضية فلسطين

ويبحث وزراء الخارجية العرب خلال هذه الدورة، مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي بكل جوانبها.

وتتناول الدورة الشؤون العربية والأمن القومي، من حيث التطورات في لبنان وسوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

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» إيران والتسلح

وفي إطار الشؤون السياسية الدولية، يناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، فيما يتضمن البند الخامس الشؤون الاجتماعية، وعلى رأسها دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.

ويتطرق جدول أعمال الدورة إلى شؤون الإعلام والاتصال، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، والشؤون الإدارية والمالية، من خلال تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية (97).