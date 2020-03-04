شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حالات مؤكدة بـ«كورونا» في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان وزارة الصحة الجزائرية أن الحالات الثلاثة الجديدة، جرى تسجيلها وسط أفراد عائلة واحدة, مشيرة إلى تسجيل 4 حالات إصابة جديدة أخرى على مستوى محافظة البليدة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 8 حالات، موكدةً في بيانها أن المصابين وضعوا تحت الحجر الصحي بمستشفى مدينة بوفاريك.
يذكر أنه كانت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر قد سُجلت يوم 25 فبراير الماضي، لدى إيطالي يعمل بشركة نفطية أجنبية عاملة بالجزائر.
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