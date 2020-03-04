شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: مستعد لمناظرة المرشح الديمقراطي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "ترامب" للصحفيين خارج البيت الأبيض: "سأواجه أي شخص". مؤكدا أنه سيناظر "أي مرشح منهم"، وأضاف سريعا وهو يضحك: "بكل سرور".
وشهدت الولايات المتحدة، أمس، ما يعرف بالثلاثاء الكبير، إذ تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.
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