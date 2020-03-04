شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: مستعد لمناظرة المرشح الديمقراطي والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتطلع لإجراء مناظرات في وقت لاحق من العام الجاري مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، بغض النظر عن هوية المرشح الذي سيتأهل من الانتخابات التمهيدية ويفوز بترشح الحزب الديمقراطي.

وأضاف "ترامب" للصحفيين خارج البيت الأبيض: "سأواجه أي شخص". مؤكدا أنه سيناظر "أي مرشح منهم"، وأضاف سريعا وهو يضحك: "بكل سرور".

وشهدت الولايات المتحدة، أمس، ما يعرف بالثلاثاء الكبير، إذ تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.