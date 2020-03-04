بايرن ميونخ يهزم شالكه ويبلغ نصف نهائي كأس المانيا

2020-03-03 | 22:54
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تأهل فريق بايرن ميونخ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، بعد تغلبه على مضيفه شالكه، بهدف دون رد.
والتقى الفريقان، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "فيلتينس أرينا"، في إطار مباريات دور ربع النهائي، من عمر مسابقة البوكال.
هدف بايرن ميونخ الوحيد جاء عن طريق جوشوا كيميتش، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.
بايرن ميونخ يواصل حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا، بعدما توجه به العام الماضي على حساب لايبزيج، الذي هزمه في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.
هدف بايرن ميونخ الوحيد جاء عن طريق جوشوا كيميتش، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.
بايرن ميونخ يواصل حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا، بعدما توجه به العام الماضي على حساب لايبزيج، الذي هزمه في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.
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