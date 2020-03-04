محافظ واسط يوجه بغلق منفذ زرباطية الحدودي لمدة 15 يوما 'وثيقة'

وجه محافظ واسط محمد المياحي، الاربعاء، بغلق منفذ زرباطية الحدودي لمدة 15 يوما. وجاء ذلك بهدف اتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية للوقاية من انتقال عدوى مرض فايروس كورونا عبر المسافرين الوافدين والحركة التجارية للحفاظ على صحة وسلامة ابناء المحافظة.

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