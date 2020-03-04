عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. كورونا القاتل ينقذ نازانين زاغاري من إيران

الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قامت إيران بالافراج المؤقت عن أكثر من 54 ألف سجين، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد في السجون المزدحمة، وتم الإذن لهم بالخروج بعد أن أكدت الفحوصات على خلوهم من فيروس "Covid-19" المسبب للمرض، وتم مغادرتهم للسجون بعد دفع الكفالة مالية.

Advertisements

وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية في مؤتمر صحفي أن الإفراج لم يتم "للسجناء الأمنيين" المحكوم عليهم بأكثر من خمس سنوات.

في سياق متصل أمد أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني، أنه قد يتم الإفراج عن البريطانية ـ الإيرانية، نازانين زاغاري راتكليف، التي كانت تعمل في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية.