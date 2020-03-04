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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. كورونا تسيطر الانتخابات الإسرائيلية
الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سمحت لجنة الانتخابات الإسرائيلية لآلاف الأشخاص، الموجودين في حجر صحي خشية فيروس كورونا، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي جرت الإثنين.
وواجهت لجنة الانتخابات المركزية إشكالية في كيفية فرز الأصوات التي قدرتها بنحو 4076 صوتا، لكنها تمكنت من حل هذه المعضلة، بطاقم خاص ارتدى أفراده ملابس وأدوات خاصة لفتح مغلفات الأصوات دون لمسها.
وفي وقت يسعى فيه حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالبحث عن كل صوت انتخابي لرفع مقاعده بالكنيست، فإن هذا العدد من الأصوات قد يحدث فرقا.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية وضعت 16 صندوق اقتراع في خيام خاصة معزولة في مدن إسرائيلية كبيرة لتمكين المشتبه بإصابتهم بالفيروس بالإدلاء بأصواتهم
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