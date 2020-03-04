شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تقوم بتنفيذ المشروع الاسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران تقوم بتنفيذ المشروع الاسرائيلي الثلاثاء 3 مارس 2020 متابعات_الخليج 365

قال المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، في تدوينة عبر تويتر: "إيران تكذب وتغرر ببعض خونة وسذج العرب وتقنعهم زيفا بتحرير فلسطين والقدس لكنها في الواقع تحتل معظم سوريا ودمشق ومعظم العراق وبغداد وبعض اليمن و صنعاء، وإيران تنفذ مشروعها وتخدم إسرائيل معًا". مشيراً لإن إسرائيل تعادي العرب جهرا وتحارب مباشرة وتعلن أهدافها في فلسطين بما فيها القدس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقوم بتنفيذ المشروع الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.