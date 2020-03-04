مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سندخل أزمة إذا لم تف إيران بالتزاماتها

نقات وكالة "رويترز" عن مدير ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ رافايل ماريانو غروسي اعتباره انه سندخل أزمة إذا لم تف ​إيران​ بالتزاماتها النووي. وأكد انه "اتخذنا قرار إصدار ​تقرير​ ثان بشأن إيران لأن الوضع خطير".

ورأى ان "إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون مع الوكالة، بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية ورفضها السماح لمفتشي الوكالة دخول موقعين منهم".

يذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقا مع مجموعة دول "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.