وزير السياحة عقد سلسلة اجتماعات والتقى القائم بأعمال السفارة العراقية

استقبل وزير السياحة البروفسور ​رمزي المشرفية​ القائم بأعمال سفارة ​العراق​ في ​بيروت​ أمين النصراوي ومستشار ​السفارة​ ​أحمد جمال​، وعرض معهما سبل تطوير الانشطة السياحيه بين البلدين وخاصة السياحه الطبيّة للعراقين الوافدين الى ​لبنان​ والزيارات الدينية للزوار اللبنانين الى العراق. ووعد المشرفية بالعمل على تذليل العقبات كافة، معرباً عن استعداده تقديم المزيد من التعاون بين البلدين فيما يخدم الشعبين الشقيقين.

والتقى المشرفية عضو قيادة ​حركة النضال اللبناني​ العربي طارق الداوود، وبحث معه في أوضاع منطقة ​راشيا​ و​جبل الشيخ​، وكيفية تفعيل ​السياحة الدينية​ في المنطقة.

كذلك اطّلع من وفد من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان برئاسة النقيب ​طوني الرامي​ على أوضاع النقابة والإنجازات التي حقّقتها رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد. وتمّ الإتفاق على مواصلة اللقاءات وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأعمال والتنسيق في عدّة أمور ستشكّل نقلة نوعية في هذا القطاع.

ومع وفد من نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات برئاسة النقيب محمد دقدوق، عرض المشرفية المشاكل التي تواجه أصحاب المكاتب، وأعلن عن قراره تمديد عمل السيارات العائدة لوكالات تأجير السيارات لسنتين إضافيتين بسبب الاوضاع الراهنة.

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وتابع مع وفد من نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة برئاسة النقيب ​جان عبود​ ما آلت إليه الأمور في ما خصّ تذاكر السفر وبيعها، خاصة بعد القرار الذي اتخذته شركة ​طيران الشرق الأوسط​ بالتوقّف عن بيع التذاكر في مكاتبها، وأكد الإستمرار في متابعة هذا الملف لحين الوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف، دون زيادة الأعباء على المواطنين.

وعرض المشرفية مع رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي ​شارل عربيد​ نشاطات المجلس ورؤيته للواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

كما التقى رئيسة لجنة ​مهرجانات بعلبك​ الدولية نايلة دو فريج التي أكّدت نيّتها إقامة المهرجانات السنوية وإظهار صورة لبنان الحقيقة للداخل والخارج.

وبحث مع وفد تتقدمه الناشطة سوزان أبو شقرا، النزاع الحاصل حول قضية ​مرج بسري​، وآخر التطورات المتعلقة بهذا الأمر.