عراجي: فيروس كورونا هو مستجد والمعلومات الدقيقة عنه ليست كافية حالياً

أكد رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، "ضرورة ان يتضامن الجميع مع بعضهم نظراً للأزمة الصحية التي يعاني منها العالم لا سيما لبنان، والاجراءات التي قامت بها ​وزارة الصحة​ اللبنانية لمكافحة فيروس كورونا هي محدودة مقارنة ببعض البلدان الخارجية كالصين واميركا نظراً للإمكانيات الموجودة لدينا، ولبنان بحاجة الى امكانيات ضخمة للحد من انتشار الفيروس، والاجراءات التي اتخذت في المطار وعند الحدود هي محدودة، ونحن اليوم ضمن فترة احتواء المرض".

ولفت عراجي، الى ان "الجميع يعلم ان ​المستشفيات الخاصة​ رفضت استلام حالات للأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس الكورونا، والمستشفى الوحيد الذي تم تجهزيه في اقل من 72 ساعة هو ​المستشفى الحكومي​، حيث قامت الفرق بجهد كبير وحضّرت أكثر من 120 سرير وغرف عزل، واليوم تم تجهير 12 سرير اضافي لاستقبال حالات تأكدت اصابتها بالكورونا"، مشيراً الى "عدم وجود سوى المستشفى الحكومي لاستقبال المرضى، ونحن طلبنا من وزير الصحة ​حمد حسن​ تجهيز بعض المستشفيات في المناطق وطلبنا ايضاً دعماً مالياً من ​الحكومة​"، مبيناً ان "الكورونا هو فيروس مستجد والمعلومات ليس كافية عنه، وكل المعلومات تصل من الصين ومن المحتمل ان تساعد ارتفاع ​درجات الحرارة​ في الايام القادمة على التخفيف من انتشار الفيروس"، متمنياً "الوصول الى تركيبة دوائية في اقرب وقت ممكن للقضاء على هذا الفيروس".