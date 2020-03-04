كلودين عون روكز: عهد الرئيس عون لن يكون عهد الإنهيار

أكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز في حديث تلفزيوني أنّ "الحكومات السابقة لم تكن تشبه رئيس الجمهورية ميشال عون".
ولفتت إلى انّ عهد الرئيس عون لن يكون عهد الإنهيار، مشدّدة على أنّ لو لم يكن الرئيس عون رئيسًا للجمهورية لما تم القضاء على الارهاب في لبنان منذ سنتين.
وأشارت روكز إلى أنّها غير مقتنعة بقول "ما خلونا نشتغل"، موضحةً أنّ العلاقة العائلية تختلف عن العلاقة السياسية.
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