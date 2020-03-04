كلودين عون روكز: عهد الرئيس عون لن يكون عهد الإنهيار

أكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية كلودين عون روكز في حديث تلفزيوني أنّ "الحكومات السابقة لم تكن تشبه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

ولفتت إلى انّ عهد ​الرئيس عون​ لن يكون عهد الإنهيار، مشدّدة على أنّ لو لم يكن الرئيس عون رئيسًا للجمهورية لما تم ​القضاء​ على ​الارهاب​ في لبنان منذ سنتين.

وأشارت روكز إلى أنّها غير مقتنعة بقول "ما خلونا نشتغل"، موضحةً أنّ العلاقة العائلية تختلف عن العلاقة السياسية.