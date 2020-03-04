النيابة العامة في محافظة قم: اعتقال شخص صور جثث ضحايا كورونا في المحافظة

أعلنت النيابة العامة في محافظة قم في ايران، بؤرة انتشار فيروس كورونا "اعتقال شخص نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل براد للجثث، يكشف عدد الوفيات التي خلفها الفيروس"، مشيرة الى ان "هذا الشخص صور دون ترخيص، وأحيلت قضيته إلى القضاء".
وشددت النيابة على "أن كل من ينشر أخباراً أو صوراً كاذبة أو غير مصرح بها حول فيروس كورونا، ويزعج الناس ويثير القلق لديهم، فهو مذنب، وسيتم التعامل معه بشكل حاسم".
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