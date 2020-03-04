النيابة العامة في محافظة قم: اعتقال شخص صور جثث ضحايا كورونا في المحافظة

أعلنت ​النيابة العامة​ في محافظة قم في ايران، بؤرة انتشار ​فيروس كورونا​ "اعتقال شخص نشر مقطع ​فيديو​ على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل براد للجثث، يكشف عدد الوفيات التي خلفها الفيروس"، مشيرة الى ان "هذا الشخص صور دون ترخيص، وأحيلت قضيته إلى ​القضاء​".

وشددت النيابة على "أن كل من ينشر أخباراً أو صوراً كاذبة أو غير مصرح بها حول فيروس كورونا، ويزعج الناس ويثير القلق لديهم، فهو مذنب، وسيتم التعامل معه بشكل حاسم".