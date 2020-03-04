وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إسرائيل​ية تسجيل 3 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​. وكانت إسرائيل قد قررت الخميس الماضي منع دخول الأجانب القادمين من ​إيطاليا​، بسبب تفشي فيروس "كورونا" على أراضي البلد الأوروبي. ونهاية كانون الثاني الماضي، أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انطلق من ​الصين​ وانتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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