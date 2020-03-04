الأمم المتحدة: الاحتياجات تفوق الموارد لتلبية احتياجات نحو مليون شخص فروا من إدلب

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ​مارك لوكوك​، أن "الاحتياجات تفوق الموارد لتلبية احتياجات نحو مليون شخص فروا من القتال في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​، والمنظمة الدولية ستزيد مساعداتها بعد أن اتفقت مع ​السلطات التركية​ على مضاعفة عدد ​الشاحنات​ التي ترسلها عبر الحدود إلى 100 شاحنة يوميا".

ولفت لوكوك الى ان "الاحتياجات طغت على الموارد في عملية الإغاثة هذه، ونحتاج للمزيد من كل شيء، وأول شيء ​المال​"، مشيراً الى ان "عدد ​النازحين​ ارتفع إلى 980 ألفا، أكثر من نصفهم من ​الأطفال​ الذين يعانون الآن من الافتقار للمأوى و​الصرف الصحي​ في مناطق قرب الحدود التركية"، مشيرا إلى أن "هناك حاجة لمليار ​دولار​ سنويا لاستمرار عمليات الإغاثة لنحو مليوني شخص في منطقة إدلب".