الأمم المتحدة: الاحتياجات تفوق الموارد لتلبية احتياجات نحو مليون شخص فروا من إدلب

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أن "الاحتياجات تفوق الموارد لتلبية احتياجات نحو مليون شخص فروا من القتال في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، والمنظمة الدولية ستزيد مساعداتها بعد أن اتفقت مع السلطات التركية على مضاعفة عدد الشاحنات التي ترسلها عبر الحدود إلى 100 شاحنة يوميا".
ولفت لوكوك الى ان "الاحتياجات طغت على الموارد في عملية الإغاثة هذه، ونحتاج للمزيد من كل شيء، وأول شيء المال"، مشيراً الى ان "عدد النازحين ارتفع إلى 980 ألفا، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعانون الآن من الافتقار للمأوى والصرف الصحي في مناطق قرب الحدود التركية"، مشيرا إلى أن "هناك حاجة لمليار دولار سنويا لاستمرار عمليات الإغاثة لنحو مليوني شخص في منطقة إدلب".
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