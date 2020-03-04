الجيش اليمني: قتيلان و5 جرحى من الحوثيين بقصف شمال تعز

أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة 7 من جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وكان الجيش اليمني سيطر في 28 كانون الثاني الماضي، على تباب ​الراعي​ والذياب والذروة والمضيض والزاهر في جبهة ​الضباب​ ووادي الهرامية غرب مدينة تعز، إثر هجوم لقواته على جماعة الحوثيين.

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