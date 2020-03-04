البيت الأبيض: ترامب يتبرع برواتب 3 أشهر لرفد جهود احتواء كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب التزم بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه، وتنفيذاً لهذا الوعد وحماية للشعب الأميركي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته".
هذا وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة "حتى الآن 9 أشخاص مع وصول إجمالي عدد الإصابات إلى 27 سجلت جميعها في منطقة سياتل الكبرى بولاية واشنطن".
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