البيت الأبيض: ترامب يتبرع برواتب 3 أشهر لرفد جهود احتواء كورونا

أعلنت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ ​ستيفاني غريشام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ التزم بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه، وتنفيذاً لهذا الوعد وحماية للشعب الأميركي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 ل​وزارة الصحة​ والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة ​فيروس كورونا​ واحتوائه ومكافحته".

هذا وبلغت حصيلة ​ضحايا​ كورونا في ​الولايات المتحدة​ "حتى الآن 9 أشخاص مع وصول إجمالي عدد الإصابات إلى 27 سجلت جميعها في منطقة سياتل الكبرى بولاية واشنطن".