اليونيسف: لا توجد حاليًا حالات فيروس كورونا في سوريا واليمن

أعلنت مديرة الاتصالات الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جولييت توما إنه "لا توجد حاليًا حالات فيروس كورونا في سوريا واليمن، لكن الصندوق ينفذ برامج لزيادة الوعي"، مشيرة الى انه "لا يمكنني أن أتخيل مدى الكارثة التي ستحدث إذا وصل هذا الفيروس إلى دول مثل سوريا مثل اليمن".
واوضحت جولييت انه "لحسن الحظ، حتى الآن، ليس لدينا أي حالات، ونأمل في حملات التوعية التي نقوم بها على أرض الواقع خاصة بالنسبة للنظافة الشخصية، ومع غسل الأيدي لن يأتي الفيروس إلى هذه البلدان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بحاجة ماسة إلى 19 مليون دولار لتقديم مزيد من المساعدة في شمال غرب سوريا".
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