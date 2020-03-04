أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمرض والوقاية في الولايات المتحدة، انها اخبرت الكونغرس الأميركي، أن "منظمة الصحة العالمية ستعلن فيروس كورونا الجديد وباءً عالميًا بمجرد انتقاله من شخص لآخر خارج الصين"، مشيرة الى ان "تفشي المرض حاليًا يطابق معيارين من أصل ثلاثة معايير رئيسية للتصينف كوباء عالمي".
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية ان "عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19" الجديدة خارج الصين كان أعلى بحوالي تسعة أضعاف من داخل البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصحة الأميركية للكونغرس: كورونا اقترب من التحول لوباء عالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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