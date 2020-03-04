السلطات الصحة الأميركية للكونغرس: كورونا اقترب من التحول لوباء عالمي

أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمرض و​الوقاية​ في ​الولايات المتحدة​، انها اخبرت ​الكونغرس الأميركي​، أن "​منظمة الصحة العالمية​ ستعلن ​فيروس كورونا​ الجديد وباءً عالميًا بمجرد انتقاله من شخص لآخر خارج ​الصين​"، مشيرة الى ان "تفشي المرض حاليًا يطابق معيارين من أصل ثلاثة معايير رئيسية للتصينف كوباء عالمي".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية ان "عدد ​حالات​ الإصابة بفيروس "كوفيد 19" ​الجديدة​ خارج الصين كان أعلى بحوالي تسعة أضعاف من داخل البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية".