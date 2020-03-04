أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ عن ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف، موضحة أنه "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا خارج الصين إلى أكثر من 10 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.